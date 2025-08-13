¿Se estanca la salida de Coman a Arabia?

Bayern München y el Al-Nassr continúan sin llegar a un acuerdo por el traspaso de Kingsley Coman. Las negociaciones, que comenzaron con cierto optimismo, se han visto frenadas por diferencias económicas entre ambos clubes. Christoph Freund declaró ayer que el entendimiento podría tardar más de lo previsto.

Max Eberl había avanzado un monto cercano a los 30 millones de euros con la institución saudí. Sin embargo, la directiva del Bayern no aprobó esa cifra y considera necesario elevar el precio. La salida del jugador obligaría además a buscar un reemplazo de calidad, lo que supondría un gasto adicional significativo para el club alemán.

Bayern Múnich, Al-Nassr y el futuro de Kingsley Coman

Desde la cúpula bávara han transmitido a Coman que el traspaso se concretará eventualmente, aunque no hay un plazo definido para sellar la operación. El principal obstáculo sigue siendo la diferencia entre las pretensiones financieras del Bayern y lo que está dispuesto a pagar el Al-Nassr. Esta situación mantiene al jugador en una posición de espera, sin poder definir su futuro inmediato.

El Bayern es consciente de que perder a Coman significaría desprenderse de un futbolista con velocidad, desborde y experiencia en partidos decisivos. Encontrar un reemplazo de su nivel implicaría una inversión elevada y una búsqueda cuidadosa en el mercado. Por ello, la directiva quiere maximizar el beneficio económico antes de aprobar su salida.

Mientras tanto, el Al-Nassr sigue interesado en cerrar la operación, pero busca ajustar el precio a sus posibilidades presupuestarias. Las conversaciones podrían prolongarse, lo que incrementa la incertidumbre en torno al extremo francés. En Múnich, la prioridad es no apresurarse y asegurar que cualquier acuerdo sea favorable tanto deportiva como financieramente.

