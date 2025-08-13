Los jugadores de Dortmund piden el fichaje de Sancho

En el Borussia Dortmund, el futuro de Jadon Sancho sigue siendo motivo de debate entre los directivos y el cuerpo técnico. Sebastian Kehl no quiere descartar por completo su traspaso. Sin embargo, persisten dudas sobre si realmente puede aportar lo necesario para potenciar al equipo en la próxima temporada.

Algunos jugadores del plantel se han manifestado a favor de su continuidad, convencidos de que podría marcar la diferencia en partidos decisivos. La cuestión no solo pasa por su rendimiento futbolístico, sino también por su capacidad de adaptarse a las exigencias del entrenador. Niko Kovac, actual DT, busca mantener una disciplina estricta y la integración de Sancho a esa filosofía es un punto clave.

Disciplina, rendimiento y la influencia de Jadon Sancho

En su primera etapa en el club, Sancho tuvo problemas de puntualidad que llegaron al extremo de necesitar que el entrenador lo despertara para asistir a los entrenamientos. Con el tiempo, mostró una mejora en su disciplina, aunque todavía se registraron algunos episodios cuestionables. Este historial genera incertidumbre sobre su adaptación al trabajo bajo la dirección de Kovac.

La dirigencia entiende que su talento es indiscutible y que su capacidad para generar peligro en el último tercio del campo es valiosa. Sin embargo, cualquier decisión deberá equilibrar su aporte deportivo con el cumplimiento de las normas internas. La meta es contar con un plantel competitivo y alineado en compromiso y comportamiento.

Por ahora, el club mantiene abiertas todas las opciones: desde conservarlo como pieza clave de la ofensiva hasta negociar una transferencia beneficiosa. El desenlace dependerá de la evaluación final sobre su impacto en el vestuario y su disposición a acatar las reglas. En Dortmund, saben que el potencial de Sancho puede ser determinante, siempre que se combine con disciplina y constancia.