A Borussia Dortmund no le urge renovar a Marco Reus

Este mes de marzo se cumplen cuatro años desde la última renovación de Marco Reus con Borussia Dortmund. El contrato del capitán de Las Abejas expira en junio de 2023 y, actualmente, el club no tiene intención de iniciar conversaciones para una nueva extensión.

Sólo habría renovación si Reus cobrase en función de su rendimiento

Si Marco Reus quiere firmar un último contrato con Borussia Dortmund, lo va a tener más complicado de lo que se pueda imaginar. Pese a ser uno de los jugadores más queridos por la afición y ser de lo poco salvable en líneas generales de una temporada decepcionante en Westfalia, en el seno del club ven complicado sentarse a negociar una negociación, tal y como informa SportBild. A sus 32 años es uno de los jugadores que más cobra en el BVB y no estarían dispuestos a aceptar una subida de su sueldo, más bien lo contrario.

La directiva del Dortmund sólo imagina el escenario de una renovación en el caso de que Reus acepte unas estrictas condiciones que le llevarían a cobrar más o menos dependiendo de su rendimiento sobre el césped. Esto se haría para evitar que, si su rendimiento decae las próximas temporadas, siga teniendo uno de los mayores salarios de la plantilla.

Vive toda la información del fútbol alemán en formato podcast en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Pese a la edad, los registros en Dortmund de Reus no empeoran

Por el momento Reus no ha dado señales respecto a una extensión o no, pero ningún equipo ha mostrado interés en los últimos años por él y se imagina el escenario de la retirada en el club de sus amores. En las dos últimas temporadas, donde las lesiones le han respetado y ha podido disputar la amplia mayoría de partidos en el XI inicial, ha demostrado que sus cifras no decaen con el paso del tiempo. Esta campaña suma 13 goles y 13 asistencias en todas las competiciones, números que con seguridad crecerán en las diez jornadas restantes de Bundesliga.

Para Borussia Dortmund la figura de Reus es vital, pero no quieren arriesgarse a mantener su estatus con el riesgo de que aparezca su temido fantasma de las lesiones. Si el capitán quiere mantenerse unos años más en el BVB, todo apunta a que tendrá que seguir demostrando que se los merece.