Borussia Dortmund no puede posponer su partido de Bundesliga por la Champions

El PSG tendrá toda una semana de descanso para las semifinales de Champions League contra Borussia Dortmund, después de que la Ligue 1 accediera a posponer el encuentro que debía disputarse entre la ida y la vuelta. Las Abejas, en cambio, no pueden obtener el mismo trato de favor por parte de la Bundesliga y te contamos por qué.

Un trato de favor del que Borussia Dortmund no puede disponer en Champions

Por primera vez en más de una década, Borussia Dortmund se ha metido en las semifinales de la UEFA Champions League y está a tan sólo 180 minutos de volver a vivir una final en Wembley. Para ello debe derrotar a un Paris Saint-Germain que pronto será campeón de Francia y que se está preparando a conciencia para esta eliminatoria. Tanto es así que no tendrá que disputar ningún partido entre la ida en el Signal Iduna Park y la vuelta en el Parque de los Príncipes, ya que el encuentro de Ligue 1 previsto para ese fin de semana se ha aplazado varias semanas.

Esta no es la primera vez que el PSG consigue ganar días extra de descanso para planificar mejor la Champions, y es que también lo hizo en los cuartos de final. De hecho, es la propia Ligue 1 la que a veces da esta opción a sus representantes en Europa, de la que otros clubes como Marsella y Lille se han visto beneficiados, con tal de ayudarles a avanzar en las competiciones continentales.

El Dortmund, en cambio, no puede tener este trato de favor en la Bundesliga. Para aplazar un partido de liga en Alemania debe solicitarse con un máximo de cinco semanas de antelación, y el BVB ni siquiera había disputado los cuartos de final en ese momento. Sin embargo, también existe una posibilidad de aplazar partidos fuera de ese plazo por cuestiones legales, organizativas o de seguridad, pero el club negriamarillo no puede poner como motivo el disputar otra competición para descansar más.

Aunque pudieran, los de Terzic no quieren aplazarlo

Tener menos días de descanso que tu rival puedde suponer una desventaja y más en el caso de Borussia Dortmund, que tiene que tomarse los últimos partidos de liga como finales para quedar dentro del Top 4, puesto que Alemania no ha asegurado todavía el quinto cupo para la Champions League de la próxima temporada. Ahora bien, desde Funke Sport aseguran que el club no aplazaría ese partido de Bundesliga en mitad de la eliminatoria, donde se enfrentarían a FC Augsburg, incluso si la competición le diera la oportunidad. La razones detrás de esto son mantener el ritmo competitivo, no dar a la plantilla excusas para no entrenar con intensidad, y el disputar el encuentro en casa.

En una temporada donde las esperanzas de conquistar un título doméstico se esfumaron rápidamente, el sueño europeo mantiene más despierto que nunca a Borussia Dortmund. Tendrán que lidiar con un rival más descansado y cuyo estadio albergará la vuelta, pero los de Terzic ya han demostrado en más de una ocasión en esta Champions que, ante la adversidad, pueden sacar las garras.