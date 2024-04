FC Bayern quiere quitarle a Jonathan Tah al Bayer Leverkusen

Jonathan Tah es uno de los grandes objetivos de FC Bayern München de cara al mercado de verano. El central de Bayer Leverkusen termina contrato en 2025 y su entorno ya estaría manteniendo conversaciones con la gerencia bávara, pero el nuevo campeón de la Bundesliga no pondrá nada fácil su marcha.

Bayern busca reforzar su zaga con otro central

A falta de conocer quién será el próximo entrenador, FC Bayern ya está trabajando en la confección de la plantilla de la próxima temporada y uno de los puntos a reforzar es la zaga central. Después de que Thomas Tuchel haya estado experimentado durante esta temporada con muchas duplas e incluso tríos diferentes de centrales, Los Bávaros quieren figuras que se puedan establecer en la defensa en el largo plazo.

Tal y como apuntan BILD y Sky, el principal candidato de la directiva no es otro que Jonathan Tah. El defensor de 28 años del Leverkusen ha completado, bajo las órdenes de Xabi Alonso, una de las campañas más completas de toda su carrera. Pero su deseo de un cambio de aires no se ha desvanecido pese a ser campeón de Bundesliga, y es por ello que Bayern ya ha contactado a sus agentes para tantear su posible fichaje. No obstante, la entidad muniquesa sabe que tendría que dar salida a alguno de sus actuales centrales antes de ir a por Tah, cuyo contrato en el BayArena expira al final de la próxima temporada.

¿Hasta qué punto Leverkusen puede retener a Jonathan Tah?

Lo verdaderamente complicado de esta situación para FC Bayern es convencer a Bayer Leverkusen para que deje marchar a uno de sus líderes en defensa. Si bien Tah puede quedar libre en 2025, Las Aspirinas no quieren bajo ningún concepto reforzar a un competidor directo y pedirán una suma elevada por su fichaje. Cabe destacar que el defensor tuvo en verano del 2023 una cláusula de rescisión de 18 millones de euros, que caducó sin que nadie hiciera una oferta por él. El valor de esa cláusula no será mayor a la cifra que Leverkusen reclame este año.

Un factor que podría desenredar la situación es Josip Stanisic, cedido en el Bayer 04 desde Baviera. Desde BILD no descartan que el defensor croata pueda ser utilizado como una moneda de cambio, reduciendo el precio de Tah. Pero tal y como están las cosas, Stanisic acabaría su cesión y volvería a Múnich.

No es nada nuevo que clubes como Bayern o Dortmund intenten pescar en las plantillas de otros equipos de la Bundesliga, pero el Leverkusen de Xabi Alonso apunta, por mucho que Tah decida finalmente marcharse, a ser un muy duro negociador. ¿Se querrá meter Bayern en este culebrón?