Borussia Dortmund pierde puntos con Bochum y podría perder el líderazgo

Borussia Dortmund no pudo romper el empate con Bochum y, a falta de cuatro partidos por jugar, podría perder el liderazgo de la Bundesliga.

Un partido manchado por el arbitraje

En la noche alemana, Borussia Dortmund debía jugar contra Bochum para revalidar la oportunidad que el destino le había brindado la semana pasada. Bayern había caído ante Mainz y con la victoria ante Eintracht Frankfurt quedaron punteros a un punto de ellos. Pese a que el equipo local va en los últimos puestos, el hecho de salir de casa siempre fue traumático para los de Terzic.

Y si ya no alcanzaba con ese detalle, a los 5 minutos del primer tiempo, Anthony Losilla iba a cazar un rebote en la puerta del área e iba a marcar el 1:0. Sí, con el partido recién arrancado, los negriamarillos se comian un gran balde de agua fría que supieron afrontarlo de buena manera porque tres minutos más tarde, Adeyemi firmó el 1:1 parcial.

El segundo tiempo no tuvo muchas emociones, empero, se encontró con un Sascha Stegemann que dejó muy mal parada a la DFL. El arbitro no advirtió un claro penal a Adeyemi y, como si ello no fuera poco, tampoco advirtió un segundo penal tras un disparo de Süle que toco en la mano zurda de un jugador de Bochum. El juego del Dortmund no ha sido el mejor, pero hoy fue claramente perjudicado.

FC Bayern München se relame ante el empate de Dortmund en Bochum

Quienes están saltando en una pata son los Bávaros. Con una victoria ante Hertha BSC, que marcha último en la tabla de posiciones, quedarían punteros con un punto de ventaja. Si bien el clima en Múnich está muy caldeado por el gran lío dirigencial que causó el fracaso futbolístico de la presente campaña, nadie espera que no puedan conseguir una victoria. La Bundesliga seguirá abierta, pero ahora pinta para rojo.