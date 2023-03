Borussia Dortmund se fija en otra joya de Manchester City

Borussia Dortmund quiere volver a pescar en el fútbol inglés. Shea Charles, mediocampista norirlandés de Manchester City, es la nueva joven promesa que podría recalar en las filas de Las Abejas.

En Dortmund quieren repetir la fórmula de Sancho

Tal y como filtró Fabrizio Romano, Borussia Dortmund es uno de los clubes interesados por el canterano de 19 años de Manchester City, Shea Charles. El mediocentro defensivo, que aún no ha debutado en partido oficial con el equipo de Pep Guardiola pero sí es internacional absoluto con la Selección de Irlanda del Norte, es uno de los grandes prospectos de la cantera Citizen y el BVB está siguiendo muy de cerca su situación de cara al próximo mercado.

Pescar en Inglaterra es algo más que habitual para Las Abejas y que en los últimos años les ha dado mucha suerte. Sin ir más lejos, Jadon Sancho es el mayor ejemplo de un jugador que aún no había podido hacerse un hueco en la primera plantilla del City y que, al dar el salto a la Bundesliga, se convirtió en uno de los jugadores más importantes en Dortmund, logrando además sacar una importante suma de dinero por su venta.

¿Un posible relevo a largo plazo para Bellingham?

Por su posición, Shea Charles podría ser también un sustituto a largo plazo para Jude Bellingham, cuya continuidad en el Signal Iduna Park no está nada asegurada. El centrocampista inglés también llegó muy joven a Borussia y se convirtió en muy poco tiempo en un indiscutible y uno de los jugadores preferidos por la hinchada. Ahora es uno de los nombres que más suenan para abandonar el club en verano, ya que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro. Se quede o no, el club ya busca atar a la persona que la reemplazaría dentro de unos años.