Borussia Dortmund se plantea un nuevo cambio de capitán

En esta temporada, se planteará nuevamente el dueño de la cinta de capitán en Borussia Dortmund.

Emre Can podría dejar de ser el capitán de Dortmund

Actualmente, todo apunta a que Emre Can seguirá siendo el capitán del Borussia Dortmund la próxima temporada. El tema es que, el turcoalemán perdió totalmente su lugar en el esquema titular. El hecho de que Süle haya subido su nivel, Anton volvió a lo que supo ser en Stuttgart, ha provocado que ya no tenga lugar en el XI. Es por ello que su lugar estaría siendo totalmente rediscutido nuevamente. Sobre todo, teniendo en cuenta que en un año finaliza contrato y no hay ninguna perspectiva para renovárselo.

La última palabra la tiene Kovac

Sin embargo, a largo plazo, el lesionado Nico Schlotterbeck ya se considera el capitán del futuro. La decisión final la tomará Kovač a más tardar durante el campamento de verano. Además de ello, probablemente también habrá cambios en el consejo del equipo.

Waldemar Anton y Jobe Bellingham están presionando para obtener roles de liderazgo. Y, al mismo tiempo, Julian Brandt y Marcel Sabitzer podrían ser eliminados de su lugar. Ambos en un año finalizan contrato e incluso se dice que están esperando ofertas por ellos para que salgan en este verano.