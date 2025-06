Grealish está en carpeta de FC Bayern München

El Bayern München y el Nápoles se encuentran entre varios equipos que están interesados ​​en Jack Grealish del Manchester City, informa SportBild.

Ya no cuenta para Guardiola

El internacional inglés se encuentra sobrando en el Manchester City y Pep Guardiola ha confirmado que ya no está en sus planes. El técnico del City dijo durante el Mundial de Clubes en Estados Unidos que la no inclusión de Grealish en la convocatoria fue una decisión suya y no tuvo nada que ver con la actitud del jugador.

Grealish ahora está buscando su próximo paso en su carrera. Sobre todo con el Mundial, el próximo verano y el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, explicando que Grealish debe jugar con regularidad para volver a la selección inglesa.

Bayern y Napoli se interesan en Grealish

Según el informe, el Bayern de Múnich y el Nápoles son dos clubes europeos que muestran interés en el mediapunta de 29 años. Sin embargo, también tiene competencia más cerca de casa: Tottenham Hotspur, Everton y su club de la infancia, Aston Villa.

El City preferiría un acuerdo permanente de inmediato, aunque también se consideraría una cesión del inglés. Según TransferMarkt, Grealish tiene actualmente un valor de mercado de solo 28 millones de euros.