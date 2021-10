Borussia Dortmund también se suma a la puja por Karim Adeyemi

Karim Adeyemi es el chico de moda en el fútbol alemán. El joven delantero de RB Salzburg está en la lista de deseos de la mayoría de clubes europeos y, según información del diario Bild, Borussia Dortmund es uno de ellos.

¿Adeyemi como sustituto de Haaland?

La irrrupción de Adeyemi en el contexto europeo con el Salzburg es algo que puede recordar a algo que ya se vio, aunque en una escala mucho mayor, con Erling Haaland hace dos años. Con 11 goles en 16 encuentros oficiales disputados esta temporada con su club, el ya internacional con Alemania está acaparando focos tal y como hizo el noruego. En Borussia Dortmund funcionó esa fórmula una vez, y están dispuestos a apostar de nuevo en ella.

Los Borussos, tal y como informa Bild, irían con todo a por Adeyemi en caso de que Haaland abandone el club en el próximo mercado de verano. A partir del próximo contrato cualquier equipo puede aplicar una cláusula de rescisión para firmar al ariete sin necesidad de negociar con el BVB y, si bien el Dortmund quiere intentar renovarle para atar a su estrella durante unas temporadas más, la economía del club no permite ofrecer un sueldo tan alto como muchos gigantes europeos. Por ello, Adeyemi es una de las principales opciones para reemplazarle.

Escucha la última edición de No Solo Bayern con Daniel Cadena Jordan y Nahuel Miranda.

Una pelea a tres bandas en Alemania

Sumando a Borussia Dortmund a la ecuación, en caso de que Adeyemi decida mudarse a Alemania ya son tres los clubes que pujarán fuerte por él. Por un lado también está RB Leipzig, equipo que por Red Bull ha recibido numerosos jugadores del Salzburg. Y por el otro está FC Bayern München, donde el delantero tuvo un paso de dos años por sus categorías interiores y adonde no le importaría regresar para demostrar que aquel tiempo no vieron su verdadero talento. Opciones no le faltarán.

Sin duda Adeyemi lo tiene todo para protagonizar una de las mayores novelas de los próximos mercados de fichajes. ¿Podrá convencerle Borussia Dortmund o quedará todo en nada si Haaland renueva? Tocará esperar para conocer el desenlace.