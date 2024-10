Borussia Dortmund teme que el Real Madrid espíe su estrategia para Champions

El Borussia Dortmund entrenará en el Signal Iduna Park antes de que en Santiago Bernabéu para evitar espías por parte del Real Madrid.

El Dortmund está tomando medidas adicionales para garantizar que sus preparativos para el próximo partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid permanezcan en el más absoluto secreto. La última sesión de entrenamiento del equipo antes del partido se llevará a cabo en su propio estadio en lugar de que eso ocurra en el Santiago Bernabéu.

Esta decisión se debe también a la apretada agenda del cuadro aurinegro entre el partido ya disputado contra el St. Pauli y este crucial encuentro por Champions. El tiempo limitado disponible ha obligado al club a condensar sus preparativos en una sola sesión de entrenamiento.

Al realizar el entrenamiento en Dortmund, el club pretende evitar el riesgo de ser espiado por los empleados del Madrid. El Santiago Bernabéu es un recinto muy conocido y temen por la posibilidad de que personas no autorizadas accedan al entrenamiento.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

El tema tuvo su rebote en España, donde hasta el entrenador Carlo Ancelotti fue consultado por la cuestión en rueda de prensa. El italiano zanjó el debate con su afirmación de que, en el fútbol globalizado de hoy, se ve todo y ya no hay secretos:

«El fútbol ha cambiado, del equipo rival se sabe todo por qué se puede ver todos los partidos que juegan. No hay secretos. Tengo suficientes datos de todos los partidos que han jugado. No me hace falta espiarlos».