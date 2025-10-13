Borussia Dortmund ve a Axel Disasi como posible reemplazo de Nico Schlotterbeck

Según informa Bild, el Borussia Dortmund ha identificado a Axel Disasi como posible reemplazo para Nico Schlotterbeck si este no renueva.

Disasi en la mira del Dortmund

La renovación del central es la prioridad absoluta para el BVB, ya que su contrato vence el próximo año. Sin embargo, con equipos como el FC Bayern München, el Real Madrid y el Liverpool FC siguiendo de cerca al internacional alemán, la dirigencia aurinegra también se prepara para el peor escenario posible.

Por eso, el Dortmund tiene en carpeta a Axel Disasi del Chelsea FC como un posible reemplazo de Schlotterbeck en caso de que su salida sea inevitable. El jugador de 27 años hoy es un excedente en el equipo blue, al punto tal que ni siquiera entrena con el primer equipo.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Todo dependerá de las salidas de Schlotterbeck o Süle

Aunque el Chelsea pagó 45 millones de euros por el francés en 2023, Las Abejas podrían hacerse con él por mucho menos dada la falta de minutos que tiene en la actualidad. Además, su salario anual de 5 millones de euros está dentro del presupuesto previsto por la directiva.

Disasi jugó con anterioridad a las órdenes del actual entrenador del Borussia, Niko Kovač, durante su etapa en el AS Mónaco. Ahora, una reunión podría ser una posibilidad si Schlotterbeck se marcha. O, incluso, si Niklas Süle deja el club cuando su contrato también finalice en el verano de 2026.