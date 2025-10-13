Irlanda del Norte 0:1 Alemania: La Mannschaft mantiene liderato en Eliminatorias

Alemania venció a Irlanda del Norte por 0:1 en su visita a Belfast y mantuvo su liderato del grupo A de las Eliminatorias al Mundial 2026.

El debut goleador de Woltemade le da la victoria a Alemania

Con la victoria por 4-0 contra Luxemburgo y la derrota por 2-0 de Eslovaquia ante Irlanda del Norte el viernes, Alemania viajó a Belfast como líder compartido del grupo A, igualando la línea de Eslovaquia y su rival de esta noche. Julian Nagelsmann presentó exactamente el mismo once inicial que el del viernes para intentar romper con la imbatibilidad de los norirlandeses, que llevaban dos años sin caer en terreno propio.

Desde el comienzo, Irlanda del Norte le hizo sentir todo el rigor a una Alemania dubitativa. Pronto, conseguirían su recompensa. Tras un tiro libre desde su propio campo, ejecutado por el portero Peacock-Farrell, Ballard le cedió el balón a McNair dentro del área, quien, completamente desmarcado frente a Baumann, es interceptado por el portero. El rebote le quedó a Reid que, a quemarropa, marcó el 1:0. Sin embargo, el VAR lo anularía por fuera de juego de McNair.

Los primeros 45 minutos fueron bastante reñidos. Los norirlandeses, en particular, se involucraron física y decisivamente en los duelos, por lo que las ocasiones claras de gol fueron escasas. El equipo alemán resistió bien en cuanto a físico, pero recién se acercarían al arco rival a los 20 minutos, con un disparo de Pavlovic.

Las jugadas a balón parado fueron el mayor peligro de ambos equipos y, minutos más tarde, Alemania sacaría petróleo de ello. Raum lanzó un córner con efecto hacia el centro del área y Woltemade logró conectarlo con el hombro al ángulo izquierdo de la portería. Ventaja mínima tras media hora y debut en las redes para el jugador del Newcastle.

Un partido más luchado que jugado

Más allá de encontrarse por delante en el marcador, Die Nationalelf tuvo problemas para mantener el control del partido. En el inicio de la segunda etapa, podría haber sacado más ventaja con un insólito mano a mano fallado por Adeyemi, que ni siquiera acertó al arco.

En el segundo tiempo, la acción transcurrió principalmente en el mediocampo y las (pocas) ocasiones más claras llegaron por parte del local. Baumann debió trabajar de más para mantener el cero en su arco ante los remates de Charles y Marshall.

La selección de Nagelsmann sigue sin brillar y sin dar muestras de grandes pasajes de fútbol. Sin embargo, por el momento, consigue los resultados que le permiten meterse en la próxima Copa del Mundo. Aun así, ante Luxemburgo (V) y Eslovaquia (L) definirá en noviembre si consigue su billete a Norteamérica.