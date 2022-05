Borussia Dortmund vendería a Youssoufa Moukoko en este verano

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Youssoufa Moukoko, principal promesa de la cantera, podría salir de Borussia Dortmund.

Una fata de minutos que se hizo notar

Lo que se le ha hecho al jovencito de raíces nigerianas es poco creíble para propios y extraños. En la temporada pasada se llevó el récord en Bundesliga y en Champions League, como jugador más joven en debutar. Y en la presente campaña apenas se ha escuchado mencionarse su nombre.

En una temporada donde el equipo negriamarillo ha fracasado en todos sus objetivos, el entrenador Marco Rose le fue sacando las oportunidades de juego. Y además, estuvo algunas semanas lesionado. Una mezcla letal que derivo en los 471 minutos que se le ha visto sobre el verde césped. Sí, en otras palabras, poco más de cinco partidos.

Moukoko eligiría salir de Borussia Dortmund

Ante esto, los ánimos del delantero de 17 años no son los mejores. Y es por esta causa que no quiere renovar su contrato que vence en 2023. Moukoko quiere minutos de manera urgente para dar el verdadero salto en su carrera y le ha comunicado a la directiva que no ve que eso vaya a suceder en la ciudad de La Cuenca del Ruhr.

Lo peor de esto no es el hecho de la salida, sino de las formas de ella. Si bien todavía no hay un pretendiente claro, de la única manera que puede salir del club es mediante una venta porque su vínculo finaliza en dentro de dos veranos. Por lo que, según el periódico Bild, BVB está buscando vender a su principal promesa con una cláusula de recompra.

No cabe ninguna duda de que el manejo de la cantera del equipo está dejando mucho que desear. Y si esto sigue así, la fuga de talentos no va a frenar en Borussia Dortmund. A esta altura nadie podrá discutir que está situación es cuanto menos preocupante.