Borussia Dortmund y varios lesionados de cara al fin de semana

Tras la eliminación en Europa League, Borussia Dortmund tiene varios lesionados de cara a la jornada 24 de Bundesliga.

El peor momento de la temporada

No cabe ninguna duda de que lo que se vive en la parte amarilla de la Cuenca del Ruhr es una pesadilla. Finalmente, el equipo quedó eliminado de la segunda competencia europea a nivel importancia y las críticas no paran de llegar. Y obviamente, las razones sobran. Ya quedaron eliminados de Champions League y de DFB Pokal. Además, están a seis puntos de FC Bayern München y está nueva eliminación acaba con los sueños de conseguir un título en la presente campaña.

Lo peor de todo esto es que los culpables son todos. En la pasada temporada, Lucien Favre se hacía cargo de las críticas. Empero, ahora ni la directiva ni los jugadores se salvan y el futuro es poco auspicioso para la grandeza de un club que hace mucho necesita un éxito superior a una Copa Alemana.

Lesionados y más problemas en Dortmund

Además de que los resultados no acompañan, la enfermería del club no ha superado viejos problemas. Todos los años la situación es muy parecida. Como mínimo, hay tres o cuatro jugadores que no están disponibles y, como no podría ser de otra manera, esto no ha cambiado.

Pero yendo a los nombres propios, Thomas Meunier estará fuera tras el golpe que sufrió en el primer tiempo frente a Rangers el pasado jueves. También, Marco Reus no podrá ser de la partida por molestias físicas. Por último, Can y Guerreiro estarán en duda hasta el último momento debido a que hoy siguen con dolores musculares.

A lo que respecta a Erling Haaland, todo es una incógnita. Según los pronosticos debería haber estado para jugar la vuelta en la UEL, pero no fue así. Si bien algunos dicen que podría llegar, desde la institución negriamarilla, todavía no se ha informado nada.