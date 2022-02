Se soñó con el milagro pero al final se convirtió en pesadilla. Después de perder 2:4 en la ida, Borussia Dortmund cae eliminado de la UEFA Europa League tras empatar 2:2 en casa del Rangers escocés. Tras un primer tiempo en el que parecía posible la remontada, un pésimo segundo acto acabó con todas las posibilidades de acceder a los octavos de final.

Dortmund engañó con su mejor primer tiempo en meses

La tarea en sí no era sencilla: ganar por tres goles a un equipo contra el que encajaste cuatro una semana atrás… y sin Haaland. Aún así, tras venir de golear a Borussia Mönchengladbach en el fin de semana, aún había esperanza en que el milagro era posible. Más aún después de unos primeros minutos en los que el Dortmund salió con la garra que le faltó en la ida. Incluso después de empezar con el peor escenario posible, por detrás en el marcador por un penal de Brandt que anotó Tavernier, en la primera mitad nunca se vinieron abajo.

La actitud le permitió al BVB creer y en el minuto 31 todo volvió como al principio gracias a un gol de Jude Bellingham, uno de los pocos sostenes del equipo. El Rangers quiso ir más atrás y aguantar pero Los Borussos siguieron apretando. Otro tanto dejaba encaminada la machada y fueron con todo a por él. Y a poco de llegar el descanso apareció Donyell Malen, uno de los más desaparecidos toda la temporada, para poner el 1:2.

El panorama al descanso era casi perfecto, y es que pocas veces se vio jugar con tanta actitud al Dortmund esta temporada. Faltaba una diana para poner la igualada en la eliminatoria, el equipo creía que era posible y el ataque estaba encontrando la forma de arrollar. Pero en el vestuario se gestó lo peor.

Escucha la última edición de El Debate de MI Bundesliga en nuestro canal de Spotify.

Volvieron la apatía y los errores, y todo se echó por tierra

Nadie sabe qué charla tuvo Borussia Dortmund en el descanso pero todas las buenas sensaciones se convirtieron en la apatía de todos los encuentros. El ataque desconectó y, salvo destellos aislados, el encuentro se igualó en el césped y en el marcador. El regreso de los errores en defensa, esta vez con un despeje terrible de Hummels, dejó en bandeja el segundo gol de Tavernier y la vuelta a la cueva. El BVB volvió a jugar con todas las emociones de su hinchada, como tantas veces.

Con el 2:2 todo el Dortmund se durmió. Aún con media hora de juego por delante no parecían querer ir a por el empate. Es más, el Rangers llegó a marcar el tercero gracias a otro error garrafal, esta vez de Emre Can en salida de balón, y hubo suerte de que el colegiado lo anulara por una falta en la recuperación. No se llegaba, Marco Rose dio entrada como siempre a Moukoko y Tigges para que apagaran el incendio y, de lo poco que se tiraba, la fortuna no estaba del lado de Los Negriamarillos. A falta de diez minutos ya estaba la eliminatoria vista para sentencia y así fue. El pitido final confirmó otra debacle más del mismo equipo.

Borussia Dortmund se queda fuera de la Europa League de la peor manera y no por el resultado, sino por cómo hicieron creer que la remontada era posible para dejarlo en un mero espejismo. Primero sin Champions, después sin Pokal y ahora sin Europa League, sólo una debacle del FC Bayern en Bundesliga podría impedir que Marco Rose y el BVB completen una temporada en blanco.