Brandt: «Si la Südtribüne nos abuchea es porque las cosas andan mal»

En las últimas horas, Julian Brandt habló sobre lo que pasó tras el partido ante Heidenheim y se refirió al flojo momento del equipo.

Tiempos complicados donde todos están bajo discusión.

No cabe ninguna duda de que los tiempos en Borussia Dortmund, están muy lejos de ser auspiciosos. El equipo no juega nada bien y en tres jornadas, solo ha podido cosechar una victoria y dos empates. Además, muchos de los profesionales están un muy bajo rendimiento y todavía no se perciba para nada la idea de equipo cuando uno los ve jugar.

Ante esto, lejos de cuestionar lo que hacen los responsables de salir al campo de juego, gran parte de la afición le cayó directamente a Edin Terzic. Sí, el entrenador, que había resurgido al equipo en 2023 para luchar la Bundesliga hasta el final, hoy pasa a estar en discusión dentro de gran parte de la afición.

Ahora bien, quien no se quedó para nada callado fue Julian Brandt. El mediocampista salió a dar la cara y fue muy claro en conferencia de prensa.

«Cuando la Südtribüne, donde nos apoyan siempre y nos tratan muy bien, nos abuchea tan fuerte como después del 2:2 contra Heidenheim, debe quedar claro para todos: ¡Aquí algo anda fundamentalmente mal!»

Brandt es optimista

Como si lo que estaría pasando no es suficiente, en las próximas semanas comienzan a jugar cada tres días. Recordemos que comienza la UEFA CHampions League, la competencia en la Bundesliga sigue y la DFB Pokal también figura en el calendario. Empero, el número 19 de BVB es optimista.

«Tdavía podemos despertar, las ‘semanas inglesas’ apenas están llegando. Tenemos la oportunidad de darle la vuelta. [… ] Tenemos que demostrar que no nos dividimos en dos partes del equipo, una ofensiva y otra defensiva.»

Por otra parte, dejó claro que su máximo preocupación es puertas para adentro. La autocrítica debe ser para todos ellos dentro del plantel, sin importar las opiniones ajenas.