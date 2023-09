Hans-Joachim Watzke respalda a Edin Terzic

Watzke, director general de Borussia Dortmund, rompió el silencio y respaldó a Edin Terzic como entrenador.

Un entrenador que «se puso en discusión»

No cabe ninguna duda de que los tiempos en la parte amarilla de La Cuenca del Ruhr, están muy lejos de ser auspiciosos. El equipo no juega nada bien y en tres jornadas, solo ha podido cosechar una victoria y dos empates. Además, muchos de los profesionales están un muy bajo rendimiento y todavía no se perciba para nada la idea de equipo cuando uno los ve jugar.

Ante esto, lejos de cuestionar lo que hacen los responsables de salir al campo de juego, gran parte de la afición le cayó directamente a Edin Terzic. Sí, el entrenador que había resurgido al equipo en 2023 para luchar la Bundesliga hasta el final, hoy pasa a estar en discusión dentro de gran parte de la afición.

Sin embargo, en la directiva de BVB nadie piensa en destituirlo. Incluso, todavía siguen pensando que es el hombre ideal para poner al barco sobre su eje. Quién fue consultado acerca de ello fue Watzke y lo dejó muy claro,

«Respondí a esta pregunta hace semanas. Ya no me meto en eso porque es una tontería. Hace semanas tuve una posición muy clara sobre Edin Terzic».

Watzke se queda con Terzic y se rehúsa a hablar de Nagelsmann

Ante todo lo dicho, el primer nombre que se ha mencionado fuerte ha sido el del extécnico de FC Bayern München. Recordemos que hasta el día de hoy sigue estando sin trabajo y en el pasado había sido una opción para los aurinegros. Sin embargo, hoy nadie se discute esa posibilidad, pese a los contantes informes de Bild. Watzke fue consultado sobre esto y fue muy claro.