Charles Aránguiz sigue lidiando con su tendón de Aquiles

El tendón de Aquiles de Charles Aránguiz sigue siendo un dolor de cabeza para Bayer Leverkusen y para el propio jugador, sin embargo, ahora no parece ser tan grave.

Una lesión que viene arrastrando

En el inicio de la semana, el chileno no pudo completar el entrenamiento del día martes por su dolor en el tendón de Aquiles. Una lesión que parecía haberse recuperado hace rato, pero que no fue así. Ya desde el último partido de Peter Bosz al mando del equipo, hace un mes, el holandés había declarado que su problema estaba más allá de su tiempo fuera del campo de juego.

Y esto se debe a que según algunos informes médicos han arrojado que el problema que tiene Aránguiz en su tendón de Aquiles es crónico. Y como si ello no fuera poco, no es la primera vez que el mediocampista cae lesionado por este tema, empero, ha hecho todo lo posible en que esto no sea un problema.

Hannes Wolf le pone paños fríos al problema de Aránguiz

Pese a que la molestia de Aránguiz se hizo presente, Hannes Wolf llevó tranquilidad al aficionado alemán y al chileno. En conferencia de prensa, el director técnico que reemplazo a Peter Bosz en la dirección técnica dijo:

“Charly ha estado luchando con su tendón de Aquiles durante mucho tiempo y podemos aprovechar esta semana para darle descanso”

Más allá de esto, el chileno estará listo para el próximo encuentro frente a Werder Bremen. Tanto él, como Exequiel Palacios, están siendo un factor fundamental del cambio de cara que le dio Wolf al equipo. Siendo dueños del mediocampo, los latinos ya son una certeza en la sala de máquinas de Bayer Leverkusen.