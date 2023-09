Christian Streich se solidariza con Hansi Flick

Christian Streich, entrenador de SC Freiburg, habló sobre la selección alemana y se solidarizó con Hansi Flick ante su reciente salida.

Flick no aguantó la presión

A estas alturas, hablar de Flick parece hablar de deportes en el recuerdo. Sin embargo, hasta hace menos de una semana el entrenador de Alemania. Empero, el desgaste del Mundial, sumados a los pésimos resultados que vinieron después, provocaron su salida prematura de su cargo.

Es la primera vez que la DFB echa a un técnico en más de 120 años de historia. Sin dudas, un golpe a toda la «planificación» que se hacía de los altos mandos. Ahora bien, no había otra alternativa con él. El equipo no jugaba a nada y, con la Eurocopa a la vuelta de la esquina, era exponerse más de lo que debían.

Y como si ya no todo el mundo estaba contento por la noticia, con su salida, el equipo venció 2:1 a Francia, dejando en claro que el técnico ya no era del todo creíble. Ahora bien, Rudi Völler, no seguirá como entrenador y al parecer ya estarían avanzadas las charlas para buscar un reemplazante.

Christian Streich se solidariza con Flick

Quién ha hablado en conferencia de prensa de cara al encuentro con Dortmund ha sido el técnico de La Selva Negra. Streich ha dejado muy claro que no duda ni un minuto de la experiencia del ex Bayern.

«No se lo merece porque es un entrenador excepcional. Es una pena que haya terminado así. Nadie le hubiera deseado esto a Hansi. La cuestión de Qatar no fue fácil, fue sumamente política. Como entrenador, Hansi no podía influir en todo.»

Ahora bien, el mismo respetó que si esa es la decisión de la DFB, luego deberán demostrar si están equivocados o no: