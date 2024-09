Coman fue el culpable de la no llegada de Tah a Bayern

En las últimas horas, SportBild contó los detalles del Deadline Day de Bayern entre Tah y Coman.

Un último día con idas y venidas

Uli Hoeness y el consejo de administración estaban dispuestos a aprobar el acuerdo de Jonathan Tah si se vendía a Kingsley Coman. Desde la perspectiva de Max Eberl, vender al francés y fichar al central habría hecho que la ventana de fichajes pase de ser ‘buena’ a ser ‘muy buena’. Pero al final, Coman decidió quedarse a pesar de que el Bayern había acordado una tarifa 40 millones de euros con el Al Hilal.

Desde un primer momento, el extremo bávaro había dejado claro que no quería bajar su nivel. Sin embargo, la directiva estaba dispuesta a deshacerse de él porque en esa zona del campo abundan las opciones y, por otro lado, sus constantes lesiones han provocado que ya no se confíe tanto en él. Empero, él optó por una revancha en Múnich y no ir a Arabia Saudita.

Tah podría llegar a Bayern en 2025 sin importar lo que haga Coman

Si bien el defensor se tuvo que quedar con las ganas de llegar a Múnich, la realidad indica que aquí no se ha terminado la novela. Su contrato expira en el próximo verano y no será ninguna locura leer que a partir de enero comiencen las negociaciones entre las dos partes para ficharlo como jugador.

Cabe mencionar que en la plana alta muniquesa, no están todos convencidos. Sin embargo, Eberl es quien está enamorado del jugador y, como le tienen mucha confianza por su labor, permitirían la llegada del zaguero que pasará su última temporada en Bayer Leverkusen.