Reus: «Sería una tontería no volver a Borussia Dortmund»

En las últimas horas, Marco Reus brindó una entrevista donde habló sobre como ve al equipo en el presente y su posibilidad de volver a Dortmund.

Las declaraciones del crack alemán

«Cuando conoces a tanta gente allí y estás tan conectado, sería una verdadera tontería no volver. No soy alguien que haga planes a tres años vista. Dejaré que las cosas me lleguen. Tengo grandes objetivos aquí en los que estoy concentrado actualmente. Pero definitivamente hablaremos de trabajar juntos en los próximos meses».

«El club ha hecho muy buenos refuerzos, pero va a llevar tiempo. Se han ido jugadores importantes y los nuevos tienen que acostumbrarse al club. Es muy probable que haya contratiempos».

«Lo que más disfruté fue el tiempo que pasé con los chicos en el vestuario. Esa unión. Solo puedo aconsejar a todos los profesionales que son los responsables en estos momentos. No es para siempre, al final todo se acaba».

Reus y un volver a Dortmund que se podría dar

El club quiere que asuma un papel después de colgar las botas, es decir, cuando finalice su travesía por Estados Unidos. Por ello, según SportBild, la directiva le ofrecerá un puesto como embajador para que se convierta en la cara de Borussia Dortmund por todo el mundo.

La intención del club es que refuerce la marca del BVB fuera de Alemania y, sobre todo, en los mercados de Estados Unidos y Asia, donde tienen a Reus como el principal ídolo cuando se habla de Dortmund. Como embajador, será él quien represente los colores negro y amarillo por todos los lugares del planeta.