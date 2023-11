Copenhague le quita el récord a FC Bayern en la Champions League

Pese a los intentos de FC Bayern München, Copenhague cosechó un punto en Múnich y le arrebató un gran récord al local.

Un primer tiempo donde no se concretó nada

No cabe ninguna duda de que este partido para el conjunto bávaro era una piedra en el cabazo. Y claro, no por ser complicado ni nada por el estilo. Sino por no tener absolutamente nada en juego. Ya desde la jornada 4, el equipo está clasificado en el primer lugar y lo único que queda es estirar la gran marca de victorias que llevan por fase de grupos en Champions League.

Con todo ese condimento, comenzó el partido que tenía varias sorpresas en el XI local. Aleksandar Plavovic debutaba como titular por primera vez en la Orejona y Leon Goretzka hizo de compañero de zaga central junto a Dayot Upamecano. Sin dudas, grandes sorpresas.

Ahora bien, yendo al juego, como se podía pronosticar, Bayern fue superior en el redondeado de ocasiones y posesión de pelota. Thomas Müller tuvo una clarísima, pero apareció Grabara para negarle el primer gol del partido. Más allá de ser dominantes, la pelota no entró en los primeros 45 y todo se debió resolver en la segunda mitad.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Bayern sufre ante Copenhague y se quedan sin récords

Ya en la segunda mitad, la obligación pesaba cada vez más en el campeón alemán. Sin embargo, el juego colectivo del equipo en ataque dejó mucho que desear a decir verdad. La posesión en mayor medida se mantuvo, pero no incomodaron tanto a Grabara para romper el cero e incluso lo podrían haber perdido si no hubiera sido por Neuer que los salvó con una doble atajada en el minuto 87. Sin embargo, también lo podrían haber ganado. Faltando dos minutos, una pelota que bajó Krätzig, pegó en la mano de un defensor danés, pero el VAR anuló el penal.

Los bávaros rompieron su gran récord en la Orejona. Por un lado, se cortó la racha ganadora más larga en la historia de la competición (17 victorias consecutivas en fase de grupos).