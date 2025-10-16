Crecen las dudas por la continuidad de Schlotterbeck en Dortmund

El futuro de Nico Schlotterbeck se ha convertido en una de las principales prioridades del Borussia Dortmund. El defensor alemán, de apenas 25 años, se ha consolidado como uno de los pilares del equipo y su rendimiento ha despertado el interés de potencias como el Bayern Múnich, el Liverpool y el Real Madrid. Sin embargo, desde el club del Ruhr confían en lograr la renovación de su contrato, que actualmente se extiende hasta 2027.

Según informa WAZ, el Dortmund ya le habría ofrecido a Schlotterbeck un nuevo vínculo con un salario de 8 millones de euros más primas, aunque esa cifra no lo ubicaría entre los jugadores mejor pagos del plantel. Por ejemplo, Niklas Süle percibe 14 millones y Emre Can, también capitán, gana cerca de 8 millones anuales. La dirigencia confía en que, con la renovación, ambos podrían aceptar una rebaja salarial para liberar presupuesto y asegurar la continuidad del joven central.

El Dortmund quiere convertir a Schlotterbeck en la nueva imagen del club

Más allá del aspecto económico, el Borussia Dortmund busca enviar un mensaje claro: puede retener a sus figuras y competir con el Bayern por la Bundesliga. Por eso, la intención del club es que Nico Schlotterbeck se convierta en la nueva imagen del equipo. Incluso, se evalúa la posibilidad de otorgarle el brazalete de capitán en el futuro, un gesto de confianza que podría ser determinante en su decisión final.

El jugador, surgido en el Friburgo, atraviesa un momento de madurez futbolística. Su liderazgo dentro del campo, su salida limpia desde el fondo y su inteligencia táctica lo han transformado en uno de los defensores más completos de Alemania. No sorprende, entonces, que los grandes de Europa estén al acecho.

Las palabras de Schlotterbeck sobre su futuro en el Borussia Dortmund

En la previa del partido de Champions League ante el Athletic Club, Schlotterbeck habló sobre su situación contractual. “El aprecio por ambas partes es muy alto, pero no será tan pronto como para renovar. Me sentaré con Sebastian Kehl, haremos un plan y luego veremos qué sucede”, expresó el zaguero.

Estas declaraciones reflejan la calma con la que ambas partes manejan la negociación. Mientras el jugador se siente cómodo en Dortmund, sabe que debe tomar una decisión clave para su carrera. Si el BVB logra retenerlo más allá de 2027, no solo asegurará a uno de los mejores defensores de la Bundesliga, sino que también reforzará su posición como un club capaz de competir con los gigantes europeos.