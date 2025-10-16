Bayern no pagará lo que pide Upamecano para renovar

La situación de Dayot Upamecano en el Bayern München continúa siendo uno de los temas más comentados en el mercado europeo. El defensor francés, pieza clave del conjunto bávaro, mantiene negociaciones con el club para renovar su contrato, pero las diferencias económicas podrían llevarlo a cambiar de destino. Según trascendió, Upamecano exige un salario cercano a los 20 millones de euros, cifra que el Bayern no está dispuesto a pagar en las condiciones actuales.

El club alemán, fiel a su política salarial, considera que esa cantidad es excesiva incluso para un futbolista de su jerarquía. Sin embargo, el Real Madrid y otros gigantes europeos seguirían de cerca la situación, dispuestos a aprovechar una eventual salida libre del defensor. En ese escenario, el conjunto blanco vería en Upamecano una opción ideal para reforzar su zaga sin pagar traspaso.

El Bayern analiza opciones mientras espera una respuesta de Upamecano

Dentro del Bayern hay moderado optimismo respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el jugador. La dirigencia, encabezada por Christoph Freund, pretende retener a Upamecano, pero no a cualquier costo. En los despachos del Allianz Arena entienden que una renovación por cifras tan altas podría romper la estructura salarial del plantel y generar tensiones internas.

Mientras tanto, el club ya analiza posibles sustitutos en caso de que la negociación no prospere. Los nombres de Matthijs de Ligt, Kim Min-jae y Eric Dier continúan siendo parte del eje defensivo, pero la salida de Upamecano obligaría a buscar un reemplazo de jerarquía en el mercado de verano.

Real Madrid y otros clubes europeos siguen atentos al futuro de Upamecano

El interés del Real Madrid no es nuevo. En el club merengue valoran la juventud, experiencia internacional y potencia física de Dayot Upamecano, quien podría llegar como agente libre en 2026 si no renueva con el Bayern. Otros equipos de la Premier League también habrían mostrado interés, lo que aumentaría la presión sobre los bávaros.

En las próximas semanas se espera una decisión clave. El Bayern deberá elegir entre satisfacer las demandas del jugador o buscar una alternativa más económica que mantenga la solidez defensiva del equipo. Lo cierto es que el futuro de Upamecano será uno de los grandes focos del mercado, y su continuidad en Alemania está lejos de estar asegurada.