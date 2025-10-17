Kompany: «Dortmund es fuerte, pero nosotros jugamos en casa»

Vincent Kompany, actual entrenador del Bayern Múnich, habló en conferencia de prensa antes del esperado duelo ante el Borussia Dortmund, correspondiente a la jornada de la Bundesliga. En sus declaraciones, el técnico belga dejó claro que no le interesa alcanzar ningún récord ni compararse con el histórico inicio del Dortmund en 2015, cuando lograron once victorias consecutivas. Su único objetivo, según afirmó, es ganar el clásico alemán.

“Eso no me importa. Solo queremos ganar. Estos partidos contra el Dortmund son casi como una competición aparte. No importa si vienes de una racha de cinco victorias o derrotas, simplemente quieres ganar este partido”, explicó Kompany, mostrando su enfoque competitivo y su deseo de mantener al Bayern en la cima de la tabla.

Kompany analiza el momento del Dortmund y el estado de su equipo

El técnico también valoró la evolución del Borussia Dortmund desde la llegada de Niko Kovač al banquillo. Según Kompany, el rival ha ganado solidez y un perfil táctico claro: “El BVB ahora tiene un sistema y una identidad definidos. Se nota que el entrenador tuvo tiempo para trabajar. Son un equipo muy compacto y difícil de superar”.

Respecto a la situación de sus jugadores tras la fecha FIFA, el entrenador confirmó que todos se encuentran disponibles, salvo Stanišić, quien será baja por lesión. “Guerreiro sufrió un golpe contra el Frankfurt, pero entrenará hoy. Si todo sale bien, podría estar mañana”, señaló. También se refirió a Harry Kane, quien jugó los 90 minutos con Inglaterra: “Todos queremos que esté sano. Nadie gana si el jugador no está en forma, pero tuvo suficiente descanso y llegará bien”.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

El análisis de Kompany sobre Schlotterbeck y el Clásico alemán

Consultado sobre Nico Schlotterbeck, defensor central del Dortmund, Kompany reconoció su calidad y su importancia en la construcción de juego del equipo rival: “Tiene buenos pases progresivos y una conexión excelente con Guirassy. Su salida desde el fondo es clave para ellos, pero esta semana solo lo veo como un rival”.

Por último, el entrenador del Bayern expresó su entusiasmo por el enfrentamiento: “Tenemos mucha motivación. Es un clásico entre el primero y el segundo, ambos invictos. El Dortmund es fuerte, con jugadores decisivos y mucha experiencia, pero jugamos en casa y queremos darle una alegría a la afición. Esperamos que sea un gran partido y que logremos un buen resultado”.

Con estas palabras, Kompany deja claro que su enfoque está completamente puesto en la victoria y no en las estadísticas, reafirmando su mentalidad ganadora y su deseo de mantener al Bayern Múnich como el referente absoluto del fútbol alemán.