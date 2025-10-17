Kovac: «Tenemos que ser nosotros mismos en Múnich»

El entrenador Niko Kovac brindó una rueda de prensa en la previa del esperado encuentro entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, correspondiente a una nueva jornada de la Bundesliga. El técnico croata mostró confianza en el trabajo de su equipo y destacó la importancia de mantener la solidez mostrada antes del parón internacional. Kovac aseguró que sus jugadores llegan en buena forma y con el objetivo de competir de igual a igual ante el actual campeón alemán.

“Estamos satisfechos con el rendimiento de los chicos. Todos se han mantenido en forma. Schlotti tiene un resfriado leve, pero confiamos en que esté disponible el sábado. Salvo los casos conocidos de Can, Anselmino y Duranville, todo pinta bien”, explicó Kovac, resaltando la buena preparación física del plantel.

Kovac y su visión sobre el Bayern: respeto y ambición en partes iguales

Durante la conferencia, Niko Kovac también se refirió al estado actual del Bayern Múnich, equipo que conoce bien tras haberlo dirigido entre 2018 y 2019. “El Bayern atraviesa un gran momento de forma. Su rendimiento es único y refleja su enorme calidad. Pero queremos ser fieles a nuestro estilo y jugar un fútbol exitoso. Tenemos que comprometernos con Múnich y buscar soluciones en ataque”, comentó el entrenador, consciente del reto que representa enfrentarse al conjunto bávaro.

El técnico también destacó el rol del delantero Serhou Guirassy, quien vuelve tras una lesión: “Es nuestra garantía de vida. Estaba molesto por no poder ayudar al equipo, pero ahora está listo y preparado para el sábado”. Además, Kovac habló sobre su exdirigido Joshua Kimmich, a quien elogió sin reservas: “Es un líder nato. Marca el camino dentro y fuera del campo. Es, sin duda, el mejor centrocampista de Alemania”.

El mensaje de Kovac: unidad, trabajo y confianza para competir al máximo nivel

Lejos de centrarse en favoritismos, Kovac subrayó la necesidad de mantener la mentalidad colectiva: “El Bayern no nos subestimará; conoce nuestra calidad. Lo importante es plantarles cara desde el inicio. Si lo hacemos, algo puede pasar”.

Además, el técnico reflexionó sobre el espíritu competitivo que busca construir en su equipo: “Tenemos que ser como un puño, porque un puño duele más que una bofetada. Estamos desarrollando algo sólido, basado en el trabajo y la unión. Solo así se puede competir con equipos de tan alto nivel”.

Con estas declaraciones, Niko Kovac dejó en claro que su equipo llega preparado para desafiar al Bayern en su propio terreno. Con disciplina, ambición y confianza en el grupo, el entrenador croata quiere demostrar que el Dortmund puede estar a la altura del campeón y seguir creciendo en la Bundesliga.