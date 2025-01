¿Cuál es el plan de Leverkusen con Alejo Sarco?

Alejo Sarco fue presentado en Bayer Leverkusen y ahora el club ya tiene un plan trazado para su futuro.

Una mala salida de Argentina

Sin ninguna duda, la salida de la joya de Vélez no ha sido nada fácil. Su contrato expiraba a finales del 2024 y el club resolvió en enero pasado que no juegue más para el club por su «ingratitud» de no querer firmar un nuevo vínculo. Justamente por esas razones, sus estadísticas de este año son muy acotadas.

Lo peor de ello es que, Leverkusen quería evitar esta cuestión. En el verano europeo le presentó una oferta al club argentino de seis cifras y la rechazaron. Es decir, podrían haberse quedado con una cierta parte de dinero, pero prefirieron llegar a la situación que finalmente se dio.

El plan de Leverkusen con Sarco

Como hace seis meses que no está presente en un partido oficial, el primer plan de Las Aspirinas con él es ponerlo a punto desde el punto de vista físico. Ezequiel Castro Torres es el fisioterapeuta que se encargará de él. La idea es llevarlo sin prisa y que use todos estos meses para adaptarse a Alemania, un país muy distinto al albiceleste. Simon Rolfes, director deportivo del club, le quitó presión y dejó en claro que esto irá con calma.

«Veremos cómo se adapta rápidamente. No es un niño que hayamos traído para dos meses, sino uno en el que creemos a largo plazo. Tiene buena velocidad, es muy trabajador, atlético y, sobre todo, tiene buena zurda».