¿Se vienen cambios en la dirección deportiva de Dortmund?

En las últimas horas, se ha dado a conocer que el puesto de Sebastian Kehl no está asegurado en la dirección deportiva de Dortmund.

Todo parecía cerrado, pero…

En un principio, el plan era discutir una renovación con Sebastian Kehl después de la ventana de fichajes de verano. Después, la decisión se pospuso hasta el otoño. Más recientemente, se dijo que la aparentemente interminable agenda de Kehl se resolvería antes de Navidad. Kehl ya tiene un contrato listo para firmar, pero todavía quedan algunos detalles por aclarar.

Ahora parece que Kehl tendrá que ser paciente incluso en el nuevo año. Fuentes internas sugieren que los responsables de la toma de decisiones del Dortmund, incluidos Ricken y Watzke, quieren esperar hasta después del intenso calendario de enero. Kehl probablemente no tendrá más remedio que mantener la calma. Parece que aún hay dudas persistentes entre Ricken y Watzke sobre si Kehl es realmente el hombre adecuado para llevar al Dortmund de nuevo al éxito.

¿Habrá cambios en la dirección deportiva de Dortmund?

Si bien todavía no se menciona ningún nombre, la tarea del viejo mediocampista de BVB no será nada fácil al mando de ella. Sabe que el presupuesto es acotado, como también sabe que se necesitan nuevos efectivos para darle un impulso a un equipo que no inició nada bien. Todo está por verse, pero si es seguro que se tomarán más tiempo de lo que estaba previsto.