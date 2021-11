Cuando José Mourinho pudo entrenar a FC Bayern München

Son muchas las historias fuera de los terrenos de juego que tenemos el lujo de conocer y este verano FC Bayern München protagonizó una de las más sorprendentes. En su búsqueda de nuevo técnico tras la marcha de Hansi Flick, uno de los nombres que estuvo sobre la mesa del club muniqués fue José Mourinho.

Karl-Heinz Rummenigge, quien recientemente dejó de ser CEO del FC Bayern, contó en una entrevista para RaiSport que el entrenador portugués fue tomado en cuenta por la directiva para hacerse cargo del equipo esta temporada e incluso se había ofrecido al club.

“José Mourinho fue un candidato para nosotros. Quería venir a Alemania y dirigir al Bayern.”

Sin embargo, el deseo de Mourinho de dirigir al Gigante de Baviera no se llegó a cumplir y el elegido para el banquillo fue Julian Nagelsmann.

“Al final decidimos apostar por un perfil diferente y con otras características que pudieran adaptarse mejor al equipo.”

El destino de Mourinho no fue Alemania, uno de los países donde no ha dirigido a ningún equipo todavía, sino Italia. El técnico luso regresó a la Serie A para dirigir a la Roma. Rummenigge, pese a que finalmente no le eligió, guarda buenas palabras sobre él.

“Respeto muchísimo a Mourinho y espero que le vaya bien en Roma porque es un gran entrenador.”

Parecía que la contratación de Nagelsmann estaba hecha a la medida de Los Bávaros, pero esta historia deja ver que nunca hubo una única opción. Habría sido de lo más curioso ver a Mourinho cada fin de semana en los estadios de la Bundesliga y más aún con los colores del FC Bayern, pero nos tendremos que quedar con las ganas de verlo… ¿por ahora?