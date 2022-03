Cuatro jugadores de FC Bayern München que saldrían en verano

Se acerca el mercado de verano y FC Bayern München ya tiene decidido que dejaría salir a estos cuatro jugadores.

Cuatro jugadores que tienen todos los números para salir de FC Bayern München

En las últimas horas, el periódico Bild, informó que el equipo bávaro está esperando a que lleguen ofertas para varios jugadores de su plantel. En primer lugar, estamos hablando de Bouna Sarr. El Senegales nunca estuvo a la altura del desafío y, en el último tiempo, casi ni ha vestido de rojo. Según rumores, Venezia FC y, su antiguo club, Olympique de Marsella, estaría tras sus pasos.

Por el lado de Marc Roca, las cosas mejoraron cuando en enero ha tenido más oportunidades en el mediocampo. Pero con la recuperación de Kimmich, el español dejó de tener minutos y su equipo ya estaría trabajando para conseguirle otro próximo desafío.

A lo que respecta a Omar Richards, el consejo deportivo quiere retenerlo, sin embargo, su tiempo de juego es demasiado acotado. Sport1 informa que él acepta su condición, pero quién no estaría tan contento es Julian Nagelsmann porque requiere más nivel en su puesto.

Por último, lo de Tanguy Nianzou está totalmente abierto. Su joven edad provocaría que algún club lo requiera a préstamo y Brazzo y compañia no verían con malos ojos esa alternativa. Ahora bien, es el único de los cuatro que si sale, tendría la posibilidad de retornar.

Nagelsmann y una molestia conocida por todos

En las últimas horas, Kerry Hau, periodista especializado en el club muniqués, contó que el entrenador no está para nada contento con el armado de la plantilla. A su parecer, la diferencia de calidad que hay entre titulares y suplentes es muy notoria.

Incluso, siete jugadores del equipo han jugado menos de 600 minutos en lo que va de la temporada. Y por lo que dicen, no quiere hacer rotaciones porque no ve que ninguno del banquillo pueda darle algo distinto a lo que ve habitualmente en el once. Pese a que no hubo conflicto con Brazzo como muchos dijeron, la situación es tensa en este sentido.