¿Daichi Kamada abandonará Eintracht Frankfurt para jugar en Borussia Dortmund?

Según rumores, el Borussia Dortmund parece haber ganado la pulseada y fichará a la estrella del Eintracht Frankfurt, Daichi Kamada.

Versiones entrecruzadas sobre el acuerdo

De acuerdo con el medio italiano Sportitalia, el centrocampista ha decidido se incorporará al equipo aurinegro de forma gratuita, cuando su contrato con Las Águilas llegue a su fin en este verano.

Sin embargo, este reporte ha sido negado por los medios de comunicación alemanes SPORT1 y Sky, quienes insisten en que el acuerdo entre Kamada y Dortmund no está ni cerca de completarse. Cabe recordar que el primero dio la primicia sobre el interés del BVB en el jugador de 26 años, durante el pasado mes. Últimamente, también se lo ha relacionado con otros clubes, como el Tottenham Hotspur y una gran cantidad de equipos de la Serie A.

¿2023 será el año en el que Daichi Kamada se despida de Frankfurt?

En el transcurso del verano pasado, el futbolista mostró su intención de no renovar contrato con el Eintracht y quiso marcharse, estando a un paso de firmar por el Benfica de Portugal en los últimos días de mercado. Si su actual club no le ofrece un gran contrato, todo apunta a que la próxima temporada se irá definitivamente, sabiendo que no le faltarán interesados en él.

Toda la actualidad de la Bundesliga en formato podcast la encuentras en nuestro canal en iVoox.

El internacional japonés, que estuvo presente con su selección en la travesía mundialista por Qatar, ha encontrado la red en 12 oportunidades y ha otorgado cuatro asistencias en 26 partidos con el Frankfurt durante la presente temporada.