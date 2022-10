Daniel Farke pide fichajes en enero para reforzar al Borussia Mönchengladbach

El entrenador Daniel Farke espera que la directiva del Borussia Mönchengladbach le cumpla el deseo de nuevos fichajes para el mercado invernal.

Farke pide fichajes, el club pide austeridad

Entre sus prioridades, se destaca la búsqueda de un delantero de área, que actúe como revulsivo y que el definir jugadas de juego aéreo sea su fortaleza. Internamente, en el seno del club, el técnico dejó muy claro ese deseo al director deportivo Roland Virkus. Más allá de que, después, habló diplomáticamente sobre el rumor al periódico BILD:

“No jugamos en Europa, y por supuesto también sé que económicamente estamos muy limitados. Pero no me voy a sentar aquí y pedir nuevos jugadores. Tenemos una realidad, que hay que aceptarla, y hay que sacar lo mejor de ello”.

Suscríbete al canal de Spotify de Mi Bundesliga para vivir lo mejor del fútbol alemán.

La necesidad de delanteros impera para el DT

Según el tabloide, Farke sabe que faltan jugadores con estas características en la plantilla actual. Además, necesita alternativas de este tipo en la delantera, especialmente cuando el equipo está por detrás en el marcador. En las últimas dos derrotas (1:3 ante Eintracht Frankfurt, 2:1 en casa del Union Berlin), el DT nunca hizo uso de sus cinco opciones de cambio.

En ese sentido, el medio reporta que el hombre de 46 años no ve a Nathan Ngoumou como posibilidad para ese trabajo. El francés, que pasó del Toulouse FC a Los Potros por ocho millones de euros, demuestra una gran habilidad como regateador. Sin embargo, el peligro de gol no es uno de los puntos fuertes del pie derecho y eso no sería suficiente para cubrir las necesidades del entrenador.