Dortmund 1:0 Sturm Graz: Una victoria sufrida del equipo de Sahin

Borussia Dortmund venció a Sturm Graz con gol de Donyell Malen y se volvió a prender en la tabla de clasificación de la Champions League.

Un primer tiempo con mucho ruido y pocas nueces

Después de lo que fue la victoria ante RB Leipzig, Borussia Dortmund llegaba a su cita por Champions League con mucha más tranquilidad. Ya no solo por el resultado favorable tras una mala racha de derrotas, sino porque el rendimiento había sido considerablemente mejor.

Sin embargo, esos 90 minutos dieron la sensación de espejismo. BVB fue muy lento y previsible en todo su juego y el único que ha gravitado fue Maximilian Beier, pero de resto poco para rescatar. Dortmund tuvo más la pelota, pero no consiguió generar el peligro necesario como para destrabar el cero en el marcador. Así fue como la obligación pasó a la segunda mitad.

Dortmund venció a Sturm Graz en las últimas

En la segunda mitad, el desarrollo del partido no cambió para nada. Borussia Dortmund siguió con la tenencia inerte de la pelota y no mucho más. Ante esto, Sahin decidió meter a Malen para renovar el ataque y dar más opciones al ataque. En los primeros minutos, el cambio no cayó bien porque al salir Sabitzer, los delanteros no tenían ese enlace entre defensa y ataque.

Sin embargo, a falta de cinco minutos para el final, una pelota larga encontró Serhou Guirassy, que se tomó todo el tiempo del mundo para él vestirse como asistidor y dejar a Malen para que marque el único gol del partido. Dortmund ganó y se sacó un peso de encima para pensar en Mainz 05.