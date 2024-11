Este pasado verano, Borussia Dortmund buscó un nuevo centrodelantero pese a contar con Niclas Füllkrug y, desde allí, la verdad solo lleva el nombre de Serhou Guirassy.

La verdad encontró su palabra maestra más preciada

Étienne Balibar, filósofo francés, nos explica en ‘Nombres y Lugares de La Verdad’ la necesidad que tiene la verdad de contar con palabras maestras para sustentarse de sí misma en su lucha por establecerse como tal.

Esta campaña de Borussia Dortmund, bajo el mando de Nuri Şahin, está muy lejos de encontrar certezas. El entrenador, hasta el momento, no ha encontrado al equipo y el plantel todavía no parece haberse encontrado asi mismo bajo una idea de juego.

Sin embargo, todo discurso lleva consigo la necesidad de disputar y de hacerse con la verdad. Ahora bien, las únicas palabras maestras que se puede encontrar en este Dortmund son Serhou Guirassy, si con nombre y apellido. El atacante no solo concentra estadísticas que no se veían desde los tiempos de Erling Haaland, sino que está salvando literalmente a un BVB que no tiene rumbo.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Incluso en sus peores días, Serhou Guirassy sigue siendo diferencial

El día de ayer, frente a Sturm Graz, el exStuttgart no tuvo una noche estelar. A comparar de lo que mostró en la MHP Arena en la temporada pasada y en estos primeros partidos en Dortmund, lo de ayer hasta se podría catalogar como una floja actuación. Empero, su puntuación no podría dejar de estar aprobada, por esos minutos de más que se tomó en acomodarse y servirle el gol a Donyell Malen, uno de los jugadores que más está aprovechando todas y cada una de las habilidades de su compañero.

El Guineano demostró en estos 12 encuentros que los argumentos que tiene para defender la verdad de este Dortmund. Ya van ocho goles y cuatro asistencias, promediando una participación de gol cada 84 minutos, siendo el centrodelantero más determinante desde la salida del mencionado Haaland.