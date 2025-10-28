Dortmund (4)1-1(2) Frankfurt: San Kobel lo gana en los penales

Borussia Dortmund logró una sufrida clasificación a la siguiente ronda de la DFB Pokal al vencer al Eintracht Frankfurt en un emocionante encuentro que se extendió a la prórroga (1-1 al final de los 90 minutos y en el entretiempo de la prórroga). El partido, disputado en el Deutsche Bank Park, fue un verdadero clásico copero lleno de intensidad.

El Eintracht Frankfurt golpeó primero y de manera temprana, aprovechando un inicio dubitativo del Dortmund. Ansgar Knauff abrió el marcador para los locales en el minuto 7, desatando la euforia en su estadio.

El equipo de Dortmund batalló para encontrar el empate, logrando la paridad al inicio de la segunda mitad. Fue Julian Brandt quien puso el 1-1 en el minuto 48, rematando desde muy cerca y devolviendo la calma a los visitantes. El gol cambió la dinámica del juego, que se volvió más cortado y táctico.

Frankfurt falló en los penales y Dortmund se mete en la siguiente fase

Con el marcador estancado en 1-1, el partido se fue a la prórroga. Sin embargo, el esfuerzo físico pasó factura y el tiempo extra se caracterizó por la cautela y la escasez de ocasiones claras. Aunque los datos disponibles indican que el partido se fue a la prórroga, la crónica final señala que el Borussia Dortmund se clasificó, dejando entrever que el gol de la victoria o el paso a la siguiente ronda se definió en el tiempo extra o en la tanda de penales. El Dortmund avanza, dejando fuera a un Eintracht que luchó hasta el final.