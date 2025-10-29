Bayern espera: Dortmund pone fecha límite a la renovación de Schlotterbeck

Borussia Dortmund ha decidido fijar una fecha límite para que Nico Schlotterbeck determine su futuro dentro del club. Según informó Sport Bild, las negociaciones entre el defensor alemán y la directiva avanzan lentamente, mientras que el interés de otros gigantes europeos, como el Bayern de Múnich y el Liverpool, se intensifica. El Dortmund espera una respuesta definitiva antes de la primavera, ya que considera fundamental resolver la situación contractual del futbolista lo antes posible.

El contrato actual de Schlotterbeck con el Dortmund finaliza en 2027, pero el club desea extenderlo bajo nuevas condiciones que garanticen su continuidad. Sin embargo, el jugador rechazó la primera oferta, que contemplaba un salario anual de 8 millones de euros. El internacional alemán exige al menos 10 millones de euros por temporada y la inclusión de una cláusula de rescisión, algo que ha complicado las conversaciones.

Schlotterbeck entre Dortmund, Bayern y Liverpool

El plan del Westfalenstadion es convertir a Schlotterbeck en una de las caras más representativas del proyecto deportivo, al estilo de lo que fueron Marco Reus y Mats Hummels en su momento. Con 25 años, el central se ha consolidado como uno de los pilares defensivos más confiables de la Bundesliga, combinando fuerza, liderazgo y una salida limpia desde el fondo.

Sin embargo, su posible salida representa un riesgo importante para el Dortmund. Si el jugador no renueva, el club podría perderlo como agente libre en 2027, un escenario que afectaría tanto lo deportivo como lo económico. Mientras tanto, el Bayern de Múnich sigue muy atento a la situación, dispuesto a ofrecerle un contrato competitivo para reforzar su defensa, y el Liverpool también lo considera una opción seria de cara a la próxima temporada.

La definición del futuro de Schlotterbeck marcará una de las decisiones más relevantes para el Borussia Dortmund en los próximos meses. Su continuidad podría consolidar la estructura del equipo, mientras que su salida abriría un nuevo capítulo en el mercado de fichajes europeo.