La gran apuesta de Fábio Silva por Borussia Dortmund

El delantero portugués Fábio Silva fue uno de los nombres más buscados durante el último mercado de pases. El atacante, actualmente en el Borussia Dortmund, recibió una oferta formal de la AS Roma, que estaba dispuesta a mejorar notablemente sus condiciones salariales. Según fuentes cercanas a la negociación, el club italiano le ofreció un sueldo 30% superior al que percibe en Alemania, donde su salario base ronda los 4 millones de euros anuales.

A pesar de la atractiva propuesta, Fábio Silva tomó una decisión diferente. El futbolista priorizó la estabilidad y el proyecto deportivo antes que el dinero. Después de conversar en varias ocasiones con Sebastian Kehl y Niko Kovac, dirigentes del Dortmund, el portugués sintió que en el club alemán podría finalmente asentarse tras años de inestabilidad. El propio jugador pidió al Wolverhampton Wanderers, dueño de su pase, que aceptara la oferta del Dortmund para concretar el traspaso.

La historia de Fábio Silva: de promesa del Porto a buscar su lugar en Europa

La carrera de Fábio Silva tuvo un inicio meteórico. A los 18 años, fue vendido por el FC Porto al Wolverhampton Wanderers por una cifra cercana a los 40 millones de euros, una de las más altas pagadas por un futbolista portugués tan joven. Sin embargo, la experiencia en Inglaterra no resultó como esperaba. Silva nunca logró adaptarse completamente a la Premier League y fue cedido en cuatro ocasiones a distintos equipos europeos.

El delantero confesó en varias entrevistas su deseo de “sentar cabeza” y recuperar la confianza que mostró en sus primeros años en Portugal. En el Borussia Dortmund, el jugador siente que tiene la oportunidad de relanzar su carrera en un entorno competitivo pero estable. Con apenas 22 años, Fábio Silva busca consolidarse como una de las jóvenes promesas del fútbol europeo y demostrar que su talento puede brillar en la Bundesliga.