Borussia Dortmund ya fija su primera salida para 2026

Según reveló Ruhr Nachrichten, el futuro de Niklas Süle en el Borussia Dortmund parece estar llegando a su fin. El defensor alemán, que finaliza su contrato en 2026, no tiene asegurada una extensión y todo apunta a que abandonará el Dortmund una vez que expire su vínculo. Aunque en su momento se mencionó la posibilidad de una renovación con un salario reducido, las negociaciones no avanzaron y en el club del Westfalenstadion ya contemplan su salida.

Süle llegó al Dortmund en 2022 procedente del Bayern Múnich como agente libre, con la misión de convertirse en el líder de la defensa y guiar al equipo hacia la conquista de títulos importantes. Su salario, estimado en 14 millones de euros anuales, reflejaba las altas expectativas que el club tenía sobre él. Sin embargo, el paso del tiempo no cumplió con lo proyectado: ocho lesiones y diversos problemas físicos y extradeportivos impidieron que el zaguero alcanzara su mejor nivel con la camiseta amarilla y negra.

El Dortmund planea reinvertir el salario de Süle

El Borussia Dortmund busca aprovechar el ahorro que supondría no renovar el contrato de Süle. Con su salida, el club liberaría uno de los salarios más altos del plantel, dinero que podría destinarse a renovar a Nico Schlotterbeck, pieza clave en la defensa y considerado el futuro emblema del equipo.

Tanto Süle como Schlotterbeck llegaron al Dortmund en el mismo verano, pero sus trayectorias fueron opuestas. Mientras el primero no logró asentarse ni cumplir las expectativas, Schlotterbeck se consolidó como líder defensivo y referente del proyecto a largo plazo.

La decisión final sobre el futuro de Süle marcará un punto de inflexión en la política deportiva del club, que busca mantener la competitividad sin comprometer su equilibrio económico. En un contexto donde la Bundesliga se vuelve cada vez más exigente, el Dortmund necesita optimizar recursos y reforzar su plantilla con jugadores que garanticen continuidad, rendimiento y compromiso.