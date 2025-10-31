¿Dortmund incluirá cláusulas en las renovaciones de Adeyemi y Schlotterbeck?

El Borussia Dortmund se encuentra en pleno proceso de negociaciones contractuales con dos de sus figuras más destacadas: Karim Adeyemi y Nico Schlotterbeck. Según informó Sky Alemania, la directiva del club analiza la posibilidad de incluir cláusulas de rescisión en los nuevos contratos de ambos futbolistas, algo poco habitual en la política del conjunto alemán.

Actualmente, los vínculos de Adeyemi y Schlotterbeck con el Dortmund vencen en 2027. Sin embargo, las conversaciones para extender los contratos ya están muy avanzadas, y el tema de las cláusulas se ha convertido en el punto más delicado de la negociación. En el pasado, el club solo aceptó excepciones con jugadores como Erling Haaland o Serhou Guirassy, pero la tendencia podría cambiar en el corto plazo.

Adeyemi y Schlotterbeck, las piezas claves del futuro del Dortmund

Dentro de las oficinas del Dortmund, se están evaluando los montos y condiciones que podrían incluirse en los nuevos contratos de Adeyemi y Schlotterbeck. De concretarse, sería una señal de apertura hacia un nuevo modelo de gestión de fichajes, buscando garantizar tanto la estabilidad del plantel como la rentabilidad ante futuras ofertas.

Por el lado del defensor, Nico Schlotterbeck habría rechazado la primera propuesta de renovación al considerar insuficiente la oferta salarial. A sus 25 años, busca equiparar sus ingresos con los de Adeyemi, quien actualmente percibe un salario superior.

En tanto, Karim Adeyemi fue el primero en solicitar la incorporación de una cláusula de salida, iniciativa impulsada por su representante, el reconocido agente Jorge Mendes. Esta medida permitiría mayor flexibilidad en caso de recibir una oferta importante de otro club europeo.

El Borussia Dortmund continúa trabajando para cerrar ambos acuerdos antes de fin de año. La intención de la directiva es mantener a Adeyemi y Schlotterbeck como pilares del proyecto deportivo, asegurando su permanencia y al mismo tiempo preparando el terreno ante posibles movimientos del mercado.