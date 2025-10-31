Liverpool y Chelsea están atentos a la situación de Upamecano

El Bayern München continúa negociando la renovación de Dayot Upamecano, cuyo contrato actual vence en 2026. Según el podcast especializado Bayern Insider, las conversaciones entre el club bávaro y el defensor francés han progresado en las últimas semanas, y ya se plantea una posible extensión de contrato por cuatro años, con una cláusula de rescisión flexible.

El nuevo vínculo incluiría una opción de salida después de dos temporadas, y dicha cláusula se reduciría aún más tras la tercera campaña. Este detalle contractual responde a un deseo personal de Upamecano, quien ha manifestado su intención de jugar en la Premier League en algún momento de su carrera. De esta manera, el defensor tendría la posibilidad de cumplir ese objetivo si algún club inglés decidiera abonar su cláusula.

Liverpool y Chelsea, atentos al futuro de Upamecano

Entre los clubes interesados en Upamecano se destacan Liverpool y Chelsea, dos equipos que ya habían seguido de cerca su situación antes de su llegada al Bayern. En su momento, el zaguero contaba con una cláusula de rescisión que permitía su salida, aunque dicha condición perdió vigencia al acercarse la finalización de su contrato.

Actualmente, las conversaciones entre las partes continúan, pero los representantes del jugador habrían solicitado una prima de fichaje cercana a los 17 millones de euros, una cifra que el Bayern evalúa cuidadosamente antes de dar el paso final. En caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto, el conjunto alemán ya tiene un plan alternativo: centrar su atención en Marc Guéhi, defensor del Crystal Palace y actual internacional inglés.

El Bayern considera a Upamecano una pieza clave en su defensa, tanto por su velocidad como por su capacidad para anticipar jugadas. Sin embargo, el club busca equilibrar la inversión con la planificación a largo plazo. En los próximos meses, se espera que ambas partes definan si el francés seguirá ligado al proyecto bávaro o si se abrirá el camino hacia la Premier League.