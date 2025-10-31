Stuttgart no tiene ningún interés en Endrick

En las últimas horas, Sky Alemania confirmó que el VfB Stuttgart no tiene interés en fichar a Endrick, joven promesa del Real Madrid, pese a los rumores que circularon desde España a comienzos de la semana. Diversos medios ibéricos habían informado que el conjunto alemán buscaba sumar al delantero brasileño ante la falta de confianza del entrenador hacia él, pero desde el club lo desmintieron categóricamente.

El supuesto vínculo entre el jugador y el Stuttgart surgió tras el éxito de Chema Andrés, mediocampista que se adaptó rápidamente al equipo alemán tras su fichaje este verano. Sin embargo, las fuentes cercanas al club de la Mercedesstraße aseguraron que Endrick no es un objetivo, ya que el equipo busca un delantero de características completamente diferentes.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Endrick, sin minutos en el Real Madrid y sin opciones en Alemania

El principal motivo por el cual el Stuttgart descartó el fichaje de Endrick radica en su perfil futbolístico. El equipo alemán pretende incorporar un atacante con gran capacidad de presión, experiencia en el fútbol europeo y que no necesite tiempo de adaptación a la Bundesliga. Endrick, de apenas 18 años, aún no ha debutado oficialmente con el Real Madrid esta temporada, y el club alemán considera que no encajaría en sus necesidades inmediatas.

Además, el Stuttgart cuenta con una amplia profundidad ofensiva, lo que haría todavía más difícil que el brasileño encontrara minutos. Deniz Undav ya regresó de su lesión y suma un gol y una asistencia en tres partidos, mientras que jugadores como Chris Führich, Jamie Leweling, y los refuerzos Tiago Tomás, Bilal El Khannouss y Badredine Bounani completan un ataque competitivo. A esto se suma la inminente vuelta de Ermedin Demirovic, que también regresará antes de fin de año.

Por ahora, Endrick deberá concentrarse en ganarse un lugar dentro del plantel de Carlo Ancelotti y demostrar que puede adaptarse al exigente ritmo del fútbol europeo antes de pensar en una posible cesión.