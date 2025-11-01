¿Musiala regresará a jugar este año?

Bayern München podría recibir una excelente noticia antes de que termine el año: el regreso de Jamal Musiala. El joven mediocampista ofensivo, uno de los talentos más brillantes del fútbol europeo, continúa trabajando intensamente en su recuperación tras sufrir una grave lesión durante el Mundial de Clubes ante el PSG. Aunque inicialmente se esperaba que volviera recién en enero de 2026, las últimas declaraciones desde el club alemán abren la puerta a un regreso anticipado.

El técnico Vincent Kompany había enfriado las expectativas sobre su retorno, asegurando que lo más probable era que Musiala no volviera a jugar este año. Sin embargo, el director deportivo Max Eberl, en una entrevista con Sky Sports previa al partido entre el Bayern y el Leverkusen, reveló que el plan médico contempla su reintroducción progresiva a finales de diciembre. Esto implicaría algunos minutos de juego en los últimos encuentros del año, siempre y cuando la evolución física del jugador sea favorable.

Musiala, la joya del Bayern que todos quieren ver de nuevo

Con apenas 22 años, Jamal Musiala se ha ganado un lugar privilegiado en el corazón de los aficionados del Bayern gracias a su elegancia, regate y visión de juego. Su ausencia ha sido notoria en el funcionamiento ofensivo del equipo, por lo que su posible regreso representa un impulso anímico y deportivo clave.

Según Eberl, la idea del cuerpo técnico es no apresurar su regreso completo hasta enero, cuando el futbolista esté en plenitud física. Sin embargo, el hecho de que pueda volver a pisar el campo en diciembre ya genera una gran expectativa en Múnich y entre los seguidores del fútbol europeo.

Si todo avanza según lo previsto, Musiala podría volver a vestir la camiseta del Bayern antes de finalizar 2025, algo que ilusiona tanto al club como a los fanáticos que disfrutan ver al “artista del regate” en acción. Su regreso no solo reforzará al conjunto bávaro, sino que también reavivará la magia que el joven alemán siempre aporta en cada partido.