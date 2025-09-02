Dortmund cuenta porqué no fichó a Jadon Sancho

Durante el último mercado de verano, el nombre de Jadon Sancho volvió a vincularse con el Borussia Dortmund, generando expectativa entre los hinchas. Sin embargo, Sebastian Kehl, director deportivo del club, explicó con claridad los motivos por los que la operación no se concretó. La principal razón estuvo vinculada a los recursos económicos y a la estrategia deportiva de la institución.

Kehl fue contundente al descartar la posibilidad del regreso del atacante inglés. Según sus palabras, el Dortmund no podía exceder sus límites financieros ni asumir riesgos desmedidos en un fichaje de gran envergadura. A pesar de la ilusión generada, el club se mantuvo firme en su postura y optó por priorizar la estabilidad económica antes que una incorporación mediática.

La apuesta del Dortmund en jóvenes talentos y descarta a Sancho

El directivo también destacó que el club ya cuenta con alternativas de gran proyección en la plantilla. Mencionó a Donyell Duranville, un joven con enorme potencial que el Dortmund considera clave para el futuro. Asimismo, resaltó el crecimiento de Cole Campbell, futbolista que viene demostrando avances importantes y que se ha ganado un lugar dentro del proyecto.

En esa línea, Kehl explicó que no estaban en búsqueda de un extremo clásico, como los que históricamente caracterizaron al equipo amarillo y negro. La idea del club pasa por desarrollar futbolistas versátiles y jóvenes, capaces de adaptarse a distintas funciones en ataque. De este modo, el Borussia Dortmund reafirma su filosofía de apostar por talentos emergentes antes que por fichajes de alto costo.

Con esta postura, queda claro que Sancho no regresará al Signal Iduna Park en el corto plazo. El club confía en sus jóvenes promesas y en un modelo sustentable que combine competitividad deportiva con equilibrio financiero.