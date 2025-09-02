¿Max Eberl piensa en renunciar como director deportivo de Bayern?

Por el momento, no existen señales concretas de que Max Eberl esté cerca de dejar su cargo en el Bayern München. Sin embargo, en un escenario hipotético donde decidiera dar un paso al costado debido a las complejas circunstancias de trabajo, la institución bávara cuenta con un plan de contingencia. La idea es garantizar continuidad y estabilidad en la gestión deportiva y administrativa del club.

En primera instancia, Jan-Christian Dreesen seguiría ocupándose de las finanzas, tal como lo viene haciendo en la actualidad. Además, la directiva continúa en la búsqueda de un nuevo especialista en marketing y patrocinio, un área clave para sostener los ingresos. Finalmente, se contempla la incorporación de un director deportivo que asumiría la plena responsabilidad en el plano futbolístico, con el respaldo del consejo de administración.

Eberl y una política interna que pesa

Dentro de este contexto, la figura de Christoph Freund cobra relevancia. Desde que asumió funciones hace dos años, logró mantenerse alejado de las tensiones políticas internas del Bayern. A diferencia de otros directivos, no ha sido objeto de críticas constantes, incluso pese a ciertos fichajes que no dieron los resultados esperados.

Los responsables del club destacan especialmente su capacidad para imponer calma y fomentar un clima de cooperación entre el Campus y el primer equipo. Este perfil, caracterizado por la discreción y la gestión equilibrada, lo posiciona como una pieza importante en la estructura actual. Para la dirigencia, su continuidad resulta fundamental a la hora de planificar el futuro del área deportiva.

Así, mientras Eberl se mantiene en funciones y no muestra intenciones de dimitir, el Bayern trabaja silenciosamente en fortalecer su organigrama. El club quiere evitar sobresaltos y garantizar que, en caso de cambios inesperados, la transición sea ordenada y con un rumbo claramente definido.