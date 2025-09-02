Marco Rose, el gran candidato a asumir en Leverkusen

El Bayer Leverkusen atraviesa días clave en la elección de su próximo entrenador. La intención es tener novedades antes del partido frente al Eintracht Frankfurt, programado para el 12 de septiembre. Desde la directiva del B04 se insiste en que no desean apresurar el proceso, aunque el objetivo es presentar al nuevo técnico a principios o mediados de la próxima semana.

En caso de no llegar a un acuerdo en los próximos días, el interino Roger Meijer sería el encargado de dirigir al equipo en el compromiso liguero. Sin embargo, la dirigencia mantiene como prioridad la contratación de un entrenador externo, incluso si este aún tiene vínculo contractual con otro club.

El perfil buscado por el Bayer Leverkusen y las posibilidads de Marco Rose

Leverkusen ha dejado en claro que Edin Terzić y Matthias Jaissle no son opciones prioritarias. La tendencia apunta a un perfil experimentado, capaz de imponer jerarquías en el vestuario, consolidar un equipo competitivo. Y, de ser posible, con experiencia previa en la Bundesliga. Además, se valora que cuente con un historial probado de éxitos, lo que permita sostener la ambición del club tanto en el torneo local como en el plano internacional.

La búsqueda se concentra en el mercado de entrenadores sin contrato, un terreno que ofrece alternativas interesantes para el B04. En ese sentido, Marco Rose aparece en el radar como candidato, aunque todavía no se han confirmado negociaciones avanzadas.

La decisión final se tomará internamente hacia finales de esta semana, con la expectativa de que el nuevo entrenador pueda ser presentado en los días posteriores. Mientras tanto, la incertidumbre rodea al banquillo de Leverkusen, que quiere encaminar cuanto antes un proyecto sólido para afrontar los próximos desafíos de la temporada.