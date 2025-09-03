Antony contó que rechazó a FC Bayern München

El mercado de fichajes dejó una de las historias más comentadas con la decisión de Antony. El brasileño, finalmente, eligió vestir la camiseta del Real Betis. Lo hizo a pesar de haber recibido una oferta tentadora desde uno de los clubes más poderosos de Europa.

El propio futbolista reconoció en una entrevista con El Partidazo de COPE que el Bayern Múnich lo contactó antes de cerrarse la operación con el Betis. Según trascendió, la propuesta incluía el doble de salario respecto a lo acordado con el conjunto español. Sin embargo, Antony prefirió cumplir su palabra y respetar el compromiso asumido con los verdiblancos.

La palabra de Antony y el respeto al Real Betis

El delantero dejó en claro que su decisión no estuvo motivada únicamente por el aspecto económico. “Le di mi palabra al Betis, y estaba todo cerrado al 95%”, explicó durante la entrevista. Con ello, reafirmó que el respeto y el cariño hacia el club fueron factores determinantes.

Antony también se mostró agradecido con el Bayern, destacando que lo considera uno de los tres mejores equipos del mundo. No obstante, afirmó sentirse tranquilo por haber tomado la decisión de llegar a Sevilla. Su deseo fue mantener la coherencia con lo que había prometido, incluso en medio de una oferta tan atractiva.

El brasileño aseguró sentirse feliz en su nuevo club y con ganas de aportar desde el primer día. Para él, la confianza y el compromiso son valores esenciales dentro y fuera del campo. A su vez, dejó abierta la puerta a lo que pueda deparar el futuro, sin descartar nuevas oportunidades.

Con esta elección, Antony no solo refuerza al Real Betis, sino que también envía un mensaje claro. La lealtad y la palabra pueden estar por encima de los millones.