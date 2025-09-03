Fábio Silva estará de baja por un mes en Borussia dortmund

Borussia Dortmund recibió una noticia inesperada respecto a su flamante refuerzo, Fábio Silva, quien no podrá regresar después del parón internacional. El delantero portugués, que llegó hace apenas tres días al club alemán, estará de baja por varias semanas. Su incorporación había generado gran expectativa en la afición, que ahora deberá esperar para verlo en acción.

Los médicos del Dortmund confirmaron que, según las estimaciones actuales, Silva se perderá al menos cuatro semanas de competencia. Esto representa un golpe importante para el equipo, que lo incorporó a cambio de 23 millones de euros. El atacante había sido presentado como una de las piezas clave para reforzar el ataque en esta temporada.

Fabio Silva, lesión y ausencia en Champions League

La lesión del joven delantero implica que no estará disponible para el primer compromiso de la Champions League frente a la Juventus de Turín. Este partido era uno de los más esperados del inicio de la competición y el portugués era una opción ofensiva valiosa. Además, tampoco podrá disputar al menos tres partidos de la Bundesliga en septiembre.

El cuerpo técnico liderado por Edin Terzić deberá reorganizar la delantera del equipo mientras Silva se recupera. La ausencia del delantero no solo afecta la rotación, sino también los planes estratégicos para el frente de ataque. Jugadores jóvenes y experimentados tendrán la oportunidad de ocupar ese lugar en el esquema ofensivo.

La expectativa ahora pasa por su evolución y por el momento exacto de su regreso. Aunque la recuperación tomará tiempo, Dortmund confía en que pueda aportar en la segunda parte de la temporada. La inversión realizada en él demuestra que es considerado un jugador con gran proyección y jerarquía.

El Borussia Dortmund deberá afrontar semanas exigentes sin su nuevo fichaje. Sin embargo, el club mantiene la confianza en que Fabio Silva será determinante cuando esté nuevamente disponible.