Los nombres que suenan para dirigir a Leverkusen

La salida repentina de Erik ten Hag dejó un vacío importante en el banquillo del Bayer Leverkusen. Ante esta situación, la directiva comenzó rápidamente con la búsqueda de un sucesor. El director deportivo, Simon Rolfes, aseguró que el proceso está “en plena marcha” y que pronto habrá definiciones.

Uno de los principales nombres que aparece en la lista es el de Angelos “Ange” Postecoglou. El entrenador australiano, de origen griego, se encuentra actualmente libre de contrato. Su último logro fue conquistar la Europa League con el Tottenham durante el verano, lo que lo convierte en un candidato de gran prestigio.

Los candidatos a asumir en Leverkusen

Otros nombres vinculados al club fueron descartados. Marco Rose, ex del Leipzig, no está en consideración. Tampoco Roger Schmidt, quien informó personalmente a la directiva que no regresará al Leverkusen, al igual que había rechazado otras propuestas internacionales.

Por otro lado, los técnicos españoles Raúl, Claudio Giráldez e Iñigo Pérez tampoco representan opciones reales para el puesto. La dirigencia busca un perfil distinto, con experiencia comprobada y disponibilidad inmediata. Esto mantiene a Postecoglou como la alternativa más sólida en la actualidad.

Mientras tanto, Rogier Meijer asumió como interino en el amistoso frente al Viktoria Köln, donde consiguió una victoria por 2-1. Estuvo acompañado por Andries Ulderink, quien le brindó apoyo en la conducción. De no resolverse la llegada de un nuevo técnico en los próximos días, Meijer podría dirigir contra el Eintracht Frankfurt.

Rolfes explicó que la decisión se tomará antes de que regresen los jugadores convocados con sus selecciones. El objetivo es que el nuevo entrenador disponga de tiempo suficiente para preparar el siguiente compromiso. La incertidumbre continúa, pero la elección parece cercana.