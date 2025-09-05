Bayer Leverkusen avanza en la búsqueda de un nuevo entrenador

El Bayer Leverkusen atraviesa un momento clave tras la salida de Erik ten Hag, y la dirigencia ya trabaja intensamente en encontrar a su reemplazante. Según informó Kicker, la búsqueda está muy avanzada y con plazos definidos. El objetivo principal es que el nuevo entrenador pueda estar en funciones cuanto antes.

El club pretende anunciar a su técnico antes del martes, para que este disponga de algunos días de trabajo con el plantel. La idea es que llegue con preparación suficiente al duelo contra el Eintracht Frankfurt del próximo viernes. En caso de no concretar la llegada, Andries Ulderink y Rogier Meijer, ayudantes de ten Hag, asumirán de manera interina.

Bayer Leverkusen, candidatos y estilo de juego preferido

La fecha límite fijada demuestra la urgencia del Leverkusen por no perder tiempo en un tramo decisivo de la temporada. El nuevo entrenador debe adaptarse a una exigencia táctica particular: el esquema 3-4-2-1, característico de Xabi Alonso y adoptado como referencia en el club. Este requisito reduce de manera significativa la lista de posibles candidatos disponibles en el mercado.

El perfil buscado también contempla experiencia comprobada, preferiblemente dentro de la Bundesliga. Esta condición dejó fuera a entrenadores como Marco Rose y Roger Schmidt, que no cumplen con los parámetros establecidos. Incluso Ange Postecoglou, exentrenador del Tottenham, fue descartado pese a su trayectoria internacional, ya que no se ajusta al sistema ni a la competición.

Otros nombres vinculados como Raúl, Claudio Giráldez e Íñigo Pérez también quedaron fuera de carrera. No obstante, desde Alemania se insiste en que el nuevo estratega habla español con fluidez, lo que mantiene la incógnita sobre su identidad.

El desafío inmediato es cerrar la operación antes del fin de semana. El Leverkusen quiere estabilidad y continuidad en su proyecto deportivo, y la designación del próximo entrenador será determinante para sostener sus aspiraciones en la Bundesliga y Europa.